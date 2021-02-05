В Тюменской области сокращают путь от диагноза до начала лечения при онкологии

пресс-служба ОБ № 4 Ишима пресс-служба ОБ № 4 Ишима

Сократить путь от постановки онкологического диагноза до начала терапии - главная задача Центров амбулаторной онкологической помощи.

Всего их в Тюменской области пять: в областном центре, Ишиме, Тобольске, Заводоуковске и Голышманово. Пациенты могут проходить здесь лечение, не выезжая за пределы своего района. За год помощь в них получили около 9 тыс. 900 больных, более 3 тыс. прошли химиотерапию.

Как подчеркнула директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова, если раньше онкология звучала как приговор, то сегодня многие ее виды поддаются лечению, особенно на ранних стадиях. В Тюменской области применяют высокоэффективные виды лечения рака, в том числе малоинвазивную эндоскопическую хирургию, таргетную терапию, иммунотерапию, гормональное лечение, химио- и радиотерапию.

"Мы и дальше будем внедрять новые технологии, расширять спектр лекарственной терапии, но главное внимание по-прежнему уделяется раннему выявлению заболевания. Это подготовка специалистов первичного звена, повышение онконастороженности участковых терапевтов. Чем раньше выявлено заболевание и начато лечение, тем выше шансы на благополучных исход", - отметила Наталья Логинова.

Евгения Шевцова