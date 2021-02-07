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В Уватском районе из-за метели ограничено движение большегрузов и автобусов

Общество, 21:07 07 февраля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Движение большегрузов и автобусов ограничено в Уватском районе Тюменской области. Причина – плохие погодные условия, метель.

Такие меры приняты до улучшения погодных условий.

"Сотрудники ГИБДД паркуют большегрузы на парковках и в районе кемпингов", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.щ

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , дорожное движение

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