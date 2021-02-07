В Уватском районе из-за метели ограничено движение большегрузов и автобусов
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)
Движение большегрузов и автобусов ограничено в Уватском районе Тюменской области. Причина – плохие погодные условия, метель.
Такие меры приняты до улучшения погодных условий.
"Сотрудники ГИБДД паркуют большегрузы на парковках и в районе кемпингов", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.щ
Инна Пахомова