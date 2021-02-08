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Две девочки из Нягани погибли в ДТП в Свердловской области

Происшествия, 10:23 08 февраля 2021

управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области | Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Две девочки 8 и 10 лет, жительницы Нягани, погибли в дорожной аварии, произошедшей в Ивдельском районе Свердловской области 7 февраля. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, сообщает ведомство.

Предварительно водитель автомобиля "Киа Рио", двигаясь со стороны Ханты-Мансийска в направлении Ивделя не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия, допустил занос с последующим выездом на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем "Тойота Ленд Крузер".

В результате ДТП 8-летняя пассажирка легковой машины погибла на месте происшествия, до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Ее 10-летняя сестра, скончалась во время транспортировки в лечебное учреждение. Водитель, отец погибших, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу Югорска. Во внедорожнике никто не пострадал.

Известно, что в автомобиле "Киа Рио" находилась семья, жители Нягани. Окончательная​ причина ДТП будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение.

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# ДТП , Свердловская область

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