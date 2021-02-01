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Юные исполнители и творческие коллективы Тюмени встретятся на "Нашем фестивале"

Общество, 09:50 10 февраля 2021

фото Александра Тихонова, группа "Наш фестиваль" ВКонтакте | фото Александра Тихонова, группа "Наш фестиваль" ВКонтакте

Юные жители Тюмени в возрасте от 4 до 18 лет станут участниками отраслевого конкурса среди детско-юношеских центров "Наш Фестиваль - 2021". Он пройдет с 26 марта по 11 апреля, сообщают организаторы.

Побороться за победу смогут коллективы и индивидуальные исполнители, которые занимаются на базе муниципальных детско-юношеских центров и спортивных школ. Они поборются за победу в пяти возрастных категориях и в номинациях: вокал, инструментальное исполнение, хореография, театр, художественное слово, оригинальный жанр, журналистика.

Для участия необходимо до 26 марта подать заявку по концертным направлениям на почту nfestival@list.ru, по направлению "Журналистика" – на tyumfamily@mail.ru.

С 30 марта по 2 апреля будут организованы съемки творческих выступлений коллективов и сольных номеров. После этого к работе приступят члены жюри. Победителей "Нашего фестиваля" назовут 11 апреля.

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# конкурс , музыка , творчество , театр , фестиваль

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