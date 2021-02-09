В Тюмени ревнивец поджег машину соперника

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Тюменца, подозреваемого в поджоге автомобиля, задержали полицейские. По версии следствия, нетрезвый мужчина хотел отомстить новому сожителю своей бывшей супруги, сообщает городское УМВД. Сумма причиненного ущерба составила 350 тыс. рублей.

О происшествии в дежурную часть сообщил по телефону местный житель, который стал очевидцем преступления. Он заметил убегающего мужчину.

Сотрудники полиции установили, что автомобиль УАЗ Патриот загорелся около дома по ул. Домостроителей. По записям с камер видеонаблюдения установили и задержали подозреваемого.

Ранее судимый 41-летний житель областного центра признался, что на фоне ревности совершил поджог автомобиля, который принадлежит новому сожителю его бывшей супруги. Тюменец облил кузов автомобиля растворителем и совершил поджог.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.