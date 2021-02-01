Начальник тюменской Росгвардии Евгений Симаков получил повышение

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Симаков указом президента России назначен на вышестоящую должность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

С 2005 года по 2016 год Евгений Симаков занимал должность заместителя начальника управления вневедомственной охраны УМВД России по Тюменской области. В октябре 2016 года он возглавил вновь созданное в регионе территориальное управление Росгвардии.

Под руководством полковника Симакова управление неоднократно занимало лидирующие позиции в Уральском округе войск национальной гвардии.