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Начальник тюменской Росгвардии Евгений Симаков получил повышение

Общество, 16:31 10 февраля 2021

Фото: ИА "Тюменская линия"

Начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Симаков указом президента России назначен на вышестоящую должность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

С 2005 года по 2016 год Евгений Симаков занимал должность заместителя начальника управления вневедомственной охраны УМВД России по Тюменской области. В октябре 2016 года он возглавил вновь созданное в регионе территориальное управление Росгвардии.

Под руководством полковника Симакова управление неоднократно занимало лидирующие позиции в Уральском округе войск национальной гвардии.

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# Евгений Симаков , повышение статуса , Росгвардия

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