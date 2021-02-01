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В Тюменской области проходит акция ко дню книгодарения

Общество, 11:39 11 февраля 2021

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Акции, приуроченные ко дню книгодарения, стартовали в школах Тюменской области. Они продлятся до 15 февраля, поучаствовать могут педагоги и школьники старше 8 лет.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном отделении Российского движения школьников, ребята могут присоединиться к одной из акций, либо поучаствовать в каждой из них.

"Красиво упаковать книгу и подарить ее другу мы предлагаем участникам акции "Подари книгу". Для украшения книги достаточно использовать подручные материалы. Весь процесс нужно снять на видео выложить на свою страницу ВКонтакте или Instagram с хэштегами #РДШ #РДШ72 #АртЛабРДШ #ПодариКнигуРДШ", - говорят организаторы.

Поклонники ТикТок могут организовать челлендж #БукХлоппинг. Для этого нужно снять видеоролик о том, что книги круче фильмов и опубликовать его в своем аккаунте с хештегами #РДШ #РДШ72 #БукХлоппинг #АртЛабРДШ.

Педагоги школ могут провести интерактивный квиз для ребят старше 14 лет. Необходимые материалы будут доступны на сайте рдш.рф после одобрения заявки об участии. Он состоит из шести раундов с вопросами разного формата и разного уровня сложности. После квиза педагогам нужно заполнить и направить анкеты обратной связи для получения сертификатов.

Любовь Голышева

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# акция , книги , РДШ , челлендж , школьники

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