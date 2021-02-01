Тюменские росгвардейцы прививаются вакциной "Спутник V"

Управления Росгвардии по Тюменской области Управления Росгвардии по Тюменской области

Более 250 военнослужащих и сотрудников Росгвардии получили прививку от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V", сообщает региональное управление ведомства.

Одними из первых вакцинацию прошли должностные лица руководства управления Росгвардии по Тюменской области, начальники отделов и служб.

"Военнослужащие и сотрудники постоянно контактируют с гражданами, поэтому вакцинация от коронавирусной инфекции – залог здоровья не только самих росгвардейцев, но и членов их семей, и жителей региона. Вместе с этим, личный состав подразделений продолжает неукоснительно соблюдать все необходимые профилактические меры во время службы и повседневной деятельности", - отметила начальник группы медицинского обеспечения территориального управления майор Ольга Абубакирова.

Она от имени руководства терроргана поблагодарила медицинских работников городской поликлиники № 1 за сотрудничество и проведение вакцинации личного состава.