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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

"Спутник V" эффективен против всех известных штаммов коронавируса, включая новые

Общество, 12:09 09 февраля 2021

Дарья Казакова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Дарья Казакова, ИА "Тюменская линия"

Вакцина "Спутник V" одинаково эффективна против всех известных штаммов коронавируса, включая новые, таковы итоги третьей фазы клинических испытаний, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Антитела после прививки обнаружены у 98% добровольцев, при этом действенность вакцины составляет 91,6%, среди волонтеров старше 60 лет - 91,8%.

У "Спутника V" один из самых низких рисков серьезных побочных эффектов - 0,27%. А в комбинации с другими вакцинами он способен повысить их эффективность.

Цена одной дозы — менее 10 долларов, а полного курса, соответственно, менее 20-ти. Это вдвое дешевле, чем стоимость вакцины американской компании Pfizer. "Спутник V" уже одобрен к применению в 16 странах.

Напомним, что онлайн-запись на вакцинацию доступна на портале госуслуг.

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# вакцинация , коронавирус , Спутник-V

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