"Спутник V" эффективен против всех известных штаммов коронавируса, включая новые
Вакцина "Спутник V" одинаково эффективна против всех известных штаммов коронавируса, включая новые, таковы итоги третьей фазы клинических испытаний, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Антитела после прививки обнаружены у 98% добровольцев, при этом действенность вакцины составляет 91,6%, среди волонтеров старше 60 лет - 91,8%.
У "Спутника V" один из самых низких рисков серьезных побочных эффектов - 0,27%. А в комбинации с другими вакцинами он способен повысить их эффективность.
Цена одной дозы — менее 10 долларов, а полного курса, соответственно, менее 20-ти. Это вдвое дешевле, чем стоимость вакцины американской компании Pfizer. "Спутник V" уже одобрен к применению в 16 странах.
Напомним, что онлайн-запись на вакцинацию доступна на портале госуслуг.