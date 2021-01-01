Росздравнадзор: вакцина от коронавируса не может быть платной для пациентов

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Медицинские учреждения, где делают прививки от COVID-19, не должны требовать за это деньги, так как вакцину не реализуют рознично.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Росздравнадзора, подчеркнув, что любое требование оплаты вакцины незаконно.

Вакцинацию от коронавирусной инфекции могут проводить только организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность. В России прививку от коронавируса можно получить в 3 тыс. 98 организациях и 427 мобильных пунктах. Также задействованы 1 тыс. 494 выездные бригады.

Вакцинацию проводят препаратом "Спутник V". Это первая официально зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19.