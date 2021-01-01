МЧС по Тюменской области выпустило ролик о важности вакцинации от COVID-19

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Вакцинация от COVID-19 – персональная ответственость. Такой посыл заложен в ролике, который опубликован в сообществе ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте.

На кадрах сотрудник 14-й пожарно-спастельной части Тюменской области рассказывает о необходимости вакцинации.

"Когда я делаю свою работу, я помню о безопасности. Борьба продолжается каждую минуту, каждый час, каждый день. Надо быть сильным, уверенным в себе, в своих товарищах, чтобы помогать людям. Но главная угроза нашего времени невидима и коварна. Она может коснуться каждого. Вакцинация – моя персональная ответственность. Это защита себя, защита тех, кто рядом, защита родных и близких", – говорит он.

Медики отмечают, что как только иммунитет будет сформирован у более чем 60% взрослого населения страны, можно будет говорить о том, что эпидситуация с коронавирусом полностью под контролем.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на платформе аденовирусных векторов человека, преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября.

Еще одну вакцину разрабатывает Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.