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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 1,5 млн тестов на коронавирус провели в Тюменской области с начала пандемии

Общество, 18:03 25 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 32 тыс. тестов на COVID-19 провели в Тюменской области с 18 по 24 января. Всего с начала пандемии – более 1,6 млн, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Охват тестированием на 100 тыс. населения за минувшую неделю составил 315. Исследования на COVID-19 проводят в 20 государственных и частных лабораториях региона. Полный список их здесь.

Получить консультацию по вопросам, связанным с тестированием на коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов можно по телефону 8-904-492-92-30 ежедневно с 8 до 22 часов.

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# коронавирус , Роспотребнадзор , тестирование

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