Тюменская горячая линия по COVID-19 приняла около 400 звонков за неделю

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

394 звонка поступило на горячие линии управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике коронавирусной инфекции с 18 по 24 января.

Всего за время работы горячих линий специалисты приняли более 132 тыс. 500 звонков, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, горячая линия, организованная при содействии правительства Тюменской области (8-800-302-26-70), объединенная с единой горячей линией по вопросам COVID-19 работает ежедневно с 8 до 22 часов. Здесь можно узнать о порядке тестирования по возвращении из-за рубежа, мерах профилактики и противоэпидемических мероприятиях. При звонке нужно следовать указаниям автоинформатора.

Специалисты отмечают, что по горячей линии не принимают обращения. Их нужно направлять в электронном виде официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора. Для этого нужно заполнить форму "Отправить обращение". Письма, содержащие большие тексты или вложения большого объема, следует направлять обычным почтовым отправлением: 625026, Тюмень, ул. Рижская, 45а.