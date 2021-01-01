Специалисты не советуют спешить со спортом после COVID-19
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Спешить с интенсивной физической активностью не следует пациентам, которые перенесли коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.
Врач-иммунолог Илья Кукин считает, что перегрузка организма излишней нагрузкой может стать причиной тяжелого постковидного состояния, а также повторного заболевания. Не нужно торопиться возвращать результаты, которые были до болезни.
По словам врача, в ходе COVID-19 здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии, поэтому он рекомендует дать организму время для восстановления. Также россиянам посоветовали выходить на пик физической активности постепенно.