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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Специалисты не советуют спешить со спортом после COVID-19

Общество, 13:08 27 января 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спешить с интенсивной физической активностью не следует пациентам, которые перенесли коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач-иммунолог Илья Кукин считает, что перегрузка организма излишней нагрузкой может стать причиной тяжелого постковидного состояния, а также повторного заболевания. Не нужно торопиться возвращать результаты, которые были до болезни.

По словам врача, в ходе COVID-19 здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии, поэтому он рекомендует дать организму время для восстановления. Также россиянам посоветовали выходить на пик физической активности постепенно.

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# коронавирус

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