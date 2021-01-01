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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Очередная партия "Спутника-V" поступила в Тюменскую область

Общество, 14:04 29 января 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Очередная партия вакцины "Спутник-V" из 21 тыс. 600 доз поступила в Тюменскую область, сообщает региональный оперштаб.

Ее оперативно распространят по пунктам вакцинации - всего их 35. По данным на 29 января, в регионе привито 9 тыс. 807 человек, в листе ожидания - 10 тыс. 41 человек.

Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг. Если он выдает ошибку, значит на ближайшее время запись заполнена. Тогда можно воспользоваться другими способами - записаться по единому номеру горячей линии 122 или в поликлинике по месту жительства.

Если пациент был ранее записан, но вакцинацию отложили до поставки вакцины или находился в листе ожидания, специалисты сами свяжутся с ним, чтобы перезаписать.

function.mil.ru

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# вакцина , вакцинация , коронавирус

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