Родителям тюменских учеников разрешено бесплатно пользоваться приложением Kaspersky Safe Kids

| Фото: организаторов образовательной программы "Рацио" | Фото: организаторов образовательной программы "Рацио"

Родители учеников начальной школы Тюменской области могут бесплатно получить лицензионные ключи на год использования приложения Kaspersky Safe Kids. Такая возможность предоставляется благодаря совместному проекту регионального правительства региона и "Лаборатории Касперского", сообщает департамент информатизации Тюменской области.

С данным приложением дети продолжают спокойно играть и развиваться, а родители при этом могут не беспокоиться за их безопасность. Оно позволяет посмотреть, какие сайты посещает ребенок, в какие игры он играет, какие приложения хочет скачать и где находится в данный момент времени.

Также с помощью приложения можно заблокировать нежелательный контент, мгновенно узнать о подозрительном онлайн-поведении ребенка, контролировать время использования устройства, определить его местонахождение на онлайн-карте, отслеживать заряд батареи детского устройства.

Получить свой ключ родители могут в личном кабинете "Электронной школы", там же можно скачать приложение либо найти его в магазинах App Store и Google Play.