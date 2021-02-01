Число заболевших COVID-19 в Тюменской области снижается четвертую неделю подряд

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области количество заболевших COVID-19 ежедневно снижается с середины января, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

За последние сутки зарегистрировано 123 случая заболевания, суточный показатель заболеваемости составил 8 на 100 тыс. населения, что в 1,3 раза меньше, чем в РФ и на 4% больше чем в УФО.

Наиболее высокие показатели заболеваемости остаются в возрастных группах от 50 до 64 лет и 65 лет и старше. За последние две недели эти показатели снизились на 20% и 10% соответственно.

Уровень тестирования равен 272 на 100 тыс. населения.