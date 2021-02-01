В Тюменской области сохраняется обязательное ношение масок

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Обязательный масочный режим сохраняется в Тюменской области. Планов по его отмене нет, рассказала замгубернатора региона Ольга Кузнечевских в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Она уточнила, что ситуация стабилизируется, но с повестки не снимается – по-прежнему ежедневно заболевают более 100 человек. Более 60% находящихся в стационарах - люди старше 60 лет. Эта категория переносит коронавирус тяжело – сказываются хронические заболевания.

Также среди болеющих много мужчин, которые реже следят за своим состоянием, давлением, температурой. О некоторых сопутствующих патологиях они узнают, уже оказавшись в больнице, что усложняет лечение.

"Всегда лучше поберечься заранее – надеть маску, поэтому пока масочный режим сохраняется. Оперштаб ежедневно отслеживает ситуацию и по возможности снимает ограничения, но режим повышенной готовности продолжает действовать", - отметила Ольга Кузнечевских.

Напомним, обязательный масочный режим действует в Тюменской области с мая 2020 года.

Евгения Шевцова