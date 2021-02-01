Тобольские предприниматели узнали о новых бизнес-моделях

Инвестиционного агентства Тюменской области Инвестиционного агентства Тюменской области

Глобальные задачи 2021 года обсудили тобольские предприниматели на встрече с советником губернатора Тюменской области Ольга Езикеева и первым заместителем гендиректора Инвестиционного агентства Анатолием Картухиным 11 февраля.

По информации Инвестагентства, на встрече говорили о диверсификации бизнеса, цифровизации, господдержке и стратегии инвестиционного развития.

Как отметила Ольга Езикеева, до пандемии было легче выстраивать бизнес-стратегию, строить планы развития на несколько лет.

"Сейчас важно перестраивать уже существующую модель, искать новые экстраординарные решения. В Тобольске, на встрече с бизнесом, мы поговорили именно об этом. Поделились с бизнесом стратегией инвестиционного развития Тюменской области до 2024 года. Я очень верю, что, объединившись, государство и бизнес смогут вернуть тот благоприятный инвестиционный климат в Тюменской области, который был в регионе почти всегда", - сказала она.

Инвестиционного агентства Тюменской области Инвестиционного агентства Тюменской области

Первый заместитель генерального директора Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Анатолий Картухин рассказал о государственных мерах поддержки Фонда и Центра "Мой бизнес".

"Мы помогаем выйти со своей продукцией на новые рынки, помогаем пройти процедуру получения земельного участка под бизнес без проведения торгов в зависимости от проекта, и включаемся в процесс так называемой инвестиционной фазы реализации проекта, в том числе решая вопросы с ресурсоснабжающими компаниями. В прошлом году, несмотря на пандемию, мы видели успешные примеры старта и переформатирования бизнеса под новые реалии", – говорит Анатолий Картухин.