  • 17 февраля 202117.02.2021среда
  • USD73,2895
    EUR88,9441
  • В Тюмени -18..-20 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ведущие педагоги и психологи Тюмени поделятся опытом с родителями

Общество, 08:46 17 февраля 2021

Форум мудрых родителей "ТЕТРИС" | Тюмень ВКонтакте | Фото: Форум мудрых родителей "ТЕТРИС" | Тюмень ВКонтакте

Форум мудрых родителей "Тетрис" Образовательный поинт" пройдет в Тюмени с 1 по 7 марта. Участники получат практические рекомендации по воспитанию детей в формате познавательных видеороликов, сообщает центр "Дзержинец".

Спикеры из Тюмени расскажут об эффективном времяпрепровождении с ребенком, организации игр из подручных материалов, приведут примеры семейного совместного досуга. Также специалисты поделятся практиками восстановления внутренней гармонии и родительского ресурса.

Мероприятия форума разделят на два блока - "Мама" и "Папа", и три возрастные группы. 1 и 2 марта пройдут лекции для родителей малышей от рождения до 7 лет - "Начинающий родитель".

3 и 4 марта будет работать группа "Молодой родитель", для мам и пап детей в возрасте от 8 до 12 лет.

5 и 6 марта онлайн-занятия проведут в группе "Опытный родитель" для тех, чьим детям от 13 до 18 лет. Еще один день – 7 марта – посвятят темам, актуальным родителям детей всех возрастов.

Форум пройдет в сообществе "Форум мудрых родителей "ТЕТРИС|Тюмень" на площадке социальной сети ВКонтакте. С программой форума, временем выхода видеозаписей, полезными статьями о воспитании детей можно ознакомиться в сообществе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# воспитание , родители , форум

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:58 17.02.2021Жителям Тюменской области предлагают рассказать о своих защитниках Отечества
08:46 17.02.2021Ведущие педагоги и психологи Тюмени поделятся опытом с родителями
08:35 17.02.2021Спектакль о войне "Сестрички" представят в Тюмени 23 февраля
08:24 17.02.2021Прием заявок на тюменский конкурс "Утренняя звезда" продлили до 10 марта