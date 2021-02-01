Ведущие педагоги и психологи Тюмени поделятся опытом с родителями

| Фото: Форум мудрых родителей "ТЕТРИС" | Тюмень ВКонтакте | Фото: Форум мудрых родителей "ТЕТРИС" | Тюмень ВКонтакте

Форум мудрых родителей "Тетрис" Образовательный поинт" пройдет в Тюмени с 1 по 7 марта. Участники получат практические рекомендации по воспитанию детей в формате познавательных видеороликов, сообщает центр "Дзержинец".

Спикеры из Тюмени расскажут об эффективном времяпрепровождении с ребенком, организации игр из подручных материалов, приведут примеры семейного совместного досуга. Также специалисты поделятся практиками восстановления внутренней гармонии и родительского ресурса.

Мероприятия форума разделят на два блока - "Мама" и "Папа", и три возрастные группы. 1 и 2 марта пройдут лекции для родителей малышей от рождения до 7 лет - "Начинающий родитель".

3 и 4 марта будет работать группа "Молодой родитель", для мам и пап детей в возрасте от 8 до 12 лет.

5 и 6 марта онлайн-занятия проведут в группе "Опытный родитель" для тех, чьим детям от 13 до 18 лет. Еще один день – 7 марта – посвятят темам, актуальным родителям детей всех возрастов.

Форум пройдет в сообществе "Форум мудрых родителей "ТЕТРИС|Тюмень" на площадке социальной сети ВКонтакте. С программой форума, временем выхода видеозаписей, полезными статьями о воспитании детей можно ознакомиться в сообществе.