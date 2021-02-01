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Педагоги Тюменской области выйдут на производственную зарядку

Общество, 14:46 16 февраля 2021

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Около 100 сотрудников Тюменского областного государственного института развития регионального образования примут участие в проекте "Физкультура на производстве" 17 февраля, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике..

Кроме того, на производственную зарядку в 13 часов выйдут педагоги центров ТОГИРРО в Тобольске и Ишиме, с ними будет организован телемост.

Занятие проведут студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. В комплекс будут включены упражнения по общей физической подготовке с элементами дыхательной гимнастики Стрельниковой.

Городской департамент по спорту и молодежной политике приглашает организации и предприятия присоединиться к проекту "Физкультура на производстве". Подробная информация о проекте и условиях участия по телефону (3452) 35-30-79.

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# ТОГИРРО , физкультура

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