Педагоги Тюменской области выйдут на производственную зарядку

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Около 100 сотрудников Тюменского областного государственного института развития регионального образования примут участие в проекте "Физкультура на производстве" 17 февраля, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике..

Кроме того, на производственную зарядку в 13 часов выйдут педагоги центров ТОГИРРО в Тобольске и Ишиме, с ними будет организован телемост.

Занятие проведут студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. В комплекс будут включены упражнения по общей физической подготовке с элементами дыхательной гимнастики Стрельниковой.

Городской департамент по спорту и молодежной политике приглашает организации и предприятия присоединиться к проекту "Физкультура на производстве". Подробная информация о проекте и условиях участия по телефону (3452) 35-30-79.