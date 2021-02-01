Тюменский университет получил премию за создание международного отдела с нуля

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Победителем премии Восточноевропейской Ассоциации университетов "Eastern European University Association 2020" стал ТюмГУ. Вуз отмечен в номинации "Создание международного отдела с нуля". Конкурс прошел в Иркутске, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Признание получил отдел сервисов поддержки иностранных студентов и специалистов управления международных связей ТюмГУ, созданный в 2016 году по проекту "5-100".

"Ваш отдел стал моделью для организации сервисов адаптации студентов в вузах России. Созданные при отделе страновые центры оказались востребованы не только в системе адаптации, но и приняли на себя новую функцию - рекрутинга перспективных абитуриентов", - сказал первый проректор вуза Андрей Толстиков, обращаясь к сотрудникам.

За четыре года отдел сервисов поддержки иностранных студентов и специалистов провел 60 международных и всероссийских мероприятий, помимо городских и университетских, которые охватили 16 тыс. 150 участников из 36 стран. Сотрудники отдела приняли участие в 28 зарубежных образовательных выставках и провели шесть международных летних школ.