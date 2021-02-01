Форум "Спутник" научит педагогов региона геймификации, цифровым навыкам и эмоциональному балансу

| Фото: Центр по работе с одаренными детьми «Новое поколение» | Фото: Центр по работе с одаренными детьми «Новое поколение»

Образовательный форум для учителей и руководителей учебных заведений "Спутник" пройдет в Тюменском госуниверситете 27 и 28 февраля. В течение двух дней педагоги смогут обменяться опытом и получить новые знания, сообщает Центр по работе с одаренными детьми "Новое поколение".

Учителя обсудят методики и инструменты, которые применимы в разных сферах педагогической деятельности. Экспертами выступят специалисты из Москвы и Тюмени.

Так, тренер-консультант из Тюмени Вера Оруджова расскажет о геймификации в образовательных процессах. Социальный технолог и психотерапевт из Москвы Ирина Осницкая научит поддерживать эмоциональный баланс. Эксперт по образования сети детских технопарков "Вертикальный взлет" Анастасия Пирназарова обучит цифровым навыкам педагога.

"Обмен опытом, изучение перспективных методов работы, встречи с экспертами федерального уровня, генерация новых проектов позволяют нам, педагогам, быть ближе к детям, говорить с ними на одном языке. В будущем мы сможем эффективнее обучать их, открывать новые возможности", – рассказала руководитель Центра по работе с одаренными детьми "Новое поколение" Татьяна Вешкурцева.

Отбор участников форума проводится на конкурсной основе. Регистрацию необходимо пройти до 25 февраля по ссылке. Педагогам также предлагают написать мотивационное письмо и отразить ожидания от участия в форуме. По итогам обучения каждый участник получит сертификат.

Форум "Спутник" в Тюменской области пройдет в третий раз. Ранее в нем приняли участие более 300 педагогов из 14 муниципальных образований Тюменской области.