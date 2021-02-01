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В Тюменской области будут готовить специалистов по управлению персоналом в условиях цифровизации

Общество, 11:50 17 февраля 2021

asi.ru | Фото: asi.ru

Набор студентов на специальность "Управление персоналом (администрирование, консалтинг и кадровый аудит в условиях цифровизации)" возобновит Тюменский индустриальный университет в 2021 году, сообщает пресс-служба вуза.

По мнению руководителя образовательной программы, доцента кафедры менеджмента в отраслях ТЭК института сервиса и отраслевого управления Ларисы Ковальжиной, стратегия социально-экономического развития Тюменской области подразумевает усиление роли инновационных факторов, включая развитие кадрового потенциала населения. Эта мысль подтверждается запросом работодателей на работников с инновационным мышление и умением работать с цифровыми технологиями.

Миссия новой программы - подготовка конкурентоспособных кадров для цифровой экономики в сфере управления персоналом. "Программа не имеет прямых конкурентов на рынке очной магистратуры в тюменском регионе. Выпускники будут востребованы в сфере кадрового аудита, консалтинга, сервиса и оказания услуг населению, возможности для карьерного роста чрезвычайно высоки", - пояснила Лариса Ковальжина.

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# образование , ТИУ , цифровизация

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