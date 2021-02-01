В Ишиме олимпиада школьников и студентов впервые прошла в новом формате

| Фото: Ишимский пединститут им.П.П. Ершова филиал ТюмГУ во ВКонтакте | Фото: Ишимский пединститут им.П.П. Ершова филиал ТюмГУ во ВКонтакте

226 участников Международной олимпиады среди студентов и школьников Ишимского пединститута им. Петра Ершова, филиала ТюмГУ впервые вступили в борьбу по всем дисциплинам сразу. Раньше олимпиада проходила в несколько этапов – по одному на каждый предмет. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила начальник отдела по внеучебной работе Юлия Попова.

По ее словам, научное состязание прошло в четвертый раз, в нем приняли участие ученики 9-11 классов и студенты с первого по пятый курс. Полные списки 56 победителей можно посмотреть здесь.

"Всегда рады участникам и с удовольствием предоставляем им возможность проявить себя, показать знания и навыки по дисциплинам гуманитарного и естественно-научного циклов. Кроме того, победителей олимпиады ждут отличные бонусы", - подчеркнула педагог.

Школьники смогут использовать накопленные на наших мероприятиях бонусные баллы при поступлении, а студенты Ишимского пединститута – приложить дипломы к заявлению на повышенную стипендию, они будут учтены при принятии решения о начислении выплаты.

Организаторы отметили, что уровень подготовки ребят заметно вырос, а география конкурса расширилась. В нем отметились участники из Ишима, Тюменской, Курганской, Омской, Свердловской областей и Казахстана.

Инна Кондрашкина