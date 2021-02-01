В Тюменской области реализуют комплексное сопровождение предприятий-экспортеров

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

На 21 место с 44-го переместился Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" в региональном рейтинге центров по итогам "Стратегической сессии ЦПЭ 2021". Событие завершилось в Москве 13 февраля. Руководитель региональной структуры Салтанат Сибанбаева была признана одним из лучших спикеров мероприятия.

В Москве представители центров поддержки экспорта из разных регионов делились опытом, подводили итоги нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и обсуждали точки роста.

| Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области ВКонтакте | Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области ВКонтакте

Руководители региональных центров выступили в формате TED на свободные темы. Доклад Салтанат Сибанбаевой вошел в число лучших, заняв шестое место из 82. Руководитель регионального центра поделилась предложениями об оптимизации системы поддержки экспорта.

"Я возглавляю центр с ноября 2020 года и поделилась свежим взглядом на проблемы и перспективы. Призвала коллег работать более динамично, чтобы оперативнее отвечать на запросы бизнеса: сократить бумажную работу и оптимизировать ряд технических моментов. А главное, расширить наши компетенции и перейти от точечных услуг к комплексному сопровождению предприятий-экспортеров, мы видим спрос на такие услуги в Тюменской области. Судя по отзывам, коллеги столкнулись с теми же вызовами и сочли идеи актуальными", - рассказала Салтанат Сибанбаева.

Важно, что предложения регионов, выказанные в ходе выступлений руководителей центров и круглых столов, будут учтены Российским экспортным центром, правительством России. Система будет совершенствоваться, добавила она.

В 2020 году Центр поддержки экспорта Тюменской области значительно укрепил свои позиции в региональном рейтинге. Скачок с 44 на 21 место удался благодаря исполнению ключевых показателей: количеству предприятий, получивших услуги центра, а также заключивших контракты, и объему поддержанного экспорта.

"Если в 2019 году объем поддержанного экспорта составил 3 миллиона долларов, то в 2020 году увеличился до 15,4 миллионов долларов. Мы также помогли расширить географию экспорта: поддерживаемые региональным центром предприятия поставляют товары в 33 страны. Тюменская область в целом экспортирует продукцию в 99 государств", - уточнила Салтанат Сибанбаева.

Ближайшая цель тюменских специалистов - войти в десятку лучших центров страны с самыми стабильными и высокими показателями по поддержке экспорта.

Татьяна Ковалева