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Житель Екатеринбурга в Тюмени организовал нарколабораторию

Происшествия, 13:12 18 февраля 2021

mvdmedia.ru/ | Фото: mvdmedia.ru/

25-летний житель Екатеринбурга организовал в Тюмени нарколабораторию. Он признан виновным по ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере". Слушания по делу прошли в Центральном районном суде Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что екатеринбуржец через интернет вступил в сговор с наркодельцом по серийному производству мефедрона. Он приехал в Тюмень и на девятом этаже жилого дома снял квартиру. После получения от сообщника лабораторного оборудования и химических реактивов приступил к производству мефедрона, от чего в подъезде стал ощущаться сильный запах ацетона.

Вечером 3 марта 2020 года одна из жительниц позвонила в полицию. Прибывший участковый уполномоченный полиции установил квартиру, в которой в тот момент шло производство мефедрона. При этом екатеринбуржец находился в состоянии наркотического опьянения. Была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе осмотра квартиры было изъято более 1 кг мефедрона, оборудование и химические реактивы.

Суд назначил подсудимому семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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# мефедрон , наркотики , прокуратура , суд

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