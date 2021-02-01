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Деловой английский для нефтегазовой отрасли можно подтянуть на онлайн-курсах опорного вуза

Общество, 18:37 19 февраля 2021

Тюменский индустриальный университет | ТИУ во ВКонтакте | Фото: Тюменский индустриальный университет | ТИУ во ВКонтакте

Восемь бесплатных массовых открытых онлайн-курсов - МООКов для всех желающих откроют в Тюменском индустриальном институте в 2021 году, сообщает пресс-служба вуза.

Самым востребованным авторы считают деловой английский для нефтегазовой отрасли. Его слушателей обучат специальной терминологии, умению вести переговоры с международными партнерами и делопроизводству.

Основы бережливого производства участники другого МООКа освоят благодаря съемкам с реальной лабораторной базы, научатся искать и устранять потери.

"При создании курса важна не только его востребованность, но и подача материала, интересный сценарий, проработка деталей, структура и наполнение. Наши авторские коллективы стараются учесть все нюансы и выдать действительно содержательный контент", — отметил директор института дополнительного и дистанционного образования ТИУ Юрий Фролов.

Узнать полный перечень предлагаемых МООКов и подключиться к ним можно здесь.

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# онлайн-курсы , ТИУ

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