Деловой английский для нефтегазовой отрасли можно подтянуть на онлайн-курсах опорного вуза

| Фото: Тюменский индустриальный университет | ТИУ во ВКонтакте | Фото: Тюменский индустриальный университет | ТИУ во ВКонтакте

Восемь бесплатных массовых открытых онлайн-курсов - МООКов для всех желающих откроют в Тюменском индустриальном институте в 2021 году, сообщает пресс-служба вуза.

Самым востребованным авторы считают деловой английский для нефтегазовой отрасли. Его слушателей обучат специальной терминологии, умению вести переговоры с международными партнерами и делопроизводству.

Основы бережливого производства участники другого МООКа освоят благодаря съемкам с реальной лабораторной базы, научатся искать и устранять потери.

"При создании курса важна не только его востребованность, но и подача материала, интересный сценарий, проработка деталей, структура и наполнение. Наши авторские коллективы стараются учесть все нюансы и выдать действительно содержательный контент", — отметил директор института дополнительного и дистанционного образования ТИУ Юрий Фролов.

Узнать полный перечень предлагаемых МООКов и подключиться к ним можно здесь.