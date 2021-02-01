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Тоболяк украл у приятеля деньги со счета

Происшествия, 17:50 19 февраля 2021

МВД России во ВКонтакте | Фото: МВД России во ВКонтакте

Мужчину, подозреваемого в краже денег с банковского счета, задержали в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

В дежурную часть обратился мужчина, у которого с банковского счета похитили 5 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний мужчина. Он пришел к своему товарищу, который распивал алкоголь со знакомым. Когда приятели уснули, тоболяк взял телефон мужчины и перевел часть денег на свой банковский счет, после чего покинул квартиру. Деньги злоумышленник потратил на алкоголь и продукты.

Задержанный свою вину признал, возбуждено уголовное дело.

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