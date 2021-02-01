Жители Тюменской области публикуют личные истории под хештегом #ЗащитимВетеранов

| Фото: скриншот с видео со страницы "Ярковская центральная библиотека" во ВКонтакте | Фото: скриншот с видео со страницы "Ярковская центральная библиотека" во ВКонтакте

Жители Тюменской области присоединились к всероссийским акциям под хештегом #ЗащитимВетеранов. В социальных сетях они выкладывают видео и посты с рассказами о прабабушках, прадедушках, защитниках Отечества.

"Дети и их родители публикуют архивные фотографии и видеоролики со своими родными. Помимо фотографий участники выкладывают посты, в которых представлена личная история ветерана. Люди призывают сказать спасибо защитникам Отечества", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" главный специалист по связям с общественностью ассоциации "Мы вместе" Татьяна Никонорова.

Присоединиться к акции и опубликовать посты с видео и снимками родственников, которые принимали участие в военных событиях, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, TikTok и на других площадках могут все желающие. Необходимо сопроводить сообщения хештегами #ЗащитимВетеранов, #НашиЗащитники.

Так, жительница с. Караульнояр Ярковского района Анастасия Малых показала портрет своего прадедушки, ветерана Великой Отечественной войны Якова Тимченко. На видео школьница рассказала о том, что он прошел всю войну, участвовал в снятии блокады Ленинграда, перечислила награды, которые ему вручили.

Также истории жителей региона публикуются в группе "Департамент спорта Тюмени" во ВКонтакте. Здесь можно увидеть посты с архивными снимками как ветеранов ВОВ, так и служивших в рядах российской армии.

Отметим, в социальных сетях запустили сразу несколько таких акций. Так, на всероссийском уровне до 20 февраля проходила акция "Письмо ветерану". "Волонтеры победы" проводят акцию "Письмо победы", поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с 23 февраля. В рамках акции "Родные объятия" молодежь под хештегами #ЗащитимВетеранов и #НашиЗащитники выкладывает видео и фотографии, на которых обнимают родственников.

"Перед Днем защитника Отечества решили напомнить о том, что важно проявлять по отношению к ветеранам внимание, заботу, поддержку, благодарить их за героические подвиги, которые они совершили. Призываем говорить спасибо ветеранам не только в День Победы. 23 февраля – это не просто мужской праздник, но и праздник всех ветеранов. Кто, как не они являются защитниками Отечества", – заключила Татьяна Никонорова.

Инна Пахомова