В Тюменской области проверяют семена для посевной на соответствие ГОСТу

| Фото: Минсельхоз РФ | Фото: Минсельхоз РФ

1 тыс. 663 тонны семян проверили специалисты "Россельхозцентра" в Упоровском районе из 17 тыс. 108 тонн зерновых, которые будут использованы на посевной, сообщает информационно-издательский центр "Знамя правды".

По словам экспертов, всхожесть в целом по хозяйствам соответствует ГОСТу, для чистоты семян предприятия продолжают сортировку из обозначенных партий.

Частные производители также проверяют качество посадочного материала. Два из них протестировали семена на всхожесть и готовы проверить их чистоту уже в феврале. Остальные крестьянско-фермерские хозяйства сделают это в марте-апреле 2021 года.