Ведущий "Непутевых заметок" Дмитрий Крылов рассказал о Тобольске

| Фото: скриншот с передачи "Непутевые заметки" на Первом канале | Фото: скриншот с передачи "Непутевые заметки" на Первом канале

Реквизит фильма "Тобол", тюремный замок и Тобольский кремль показал в программе "Непутевые заметки" ведущий Дмитрий Крылов. Сюжет вышел в эфир Первого канала 21 февраля.

Ранее съемочная группа побывала в Тобольске.

"Большая часть масштабной киноэпопеи "Тобол" снималась в Тобольске. Почти полгода более трехсот человек из массовки ежедневно ходили на съемки. Все экспонаты местного музея были задействованы в съемках. Некоторые из них – подлинные, старинные. Реквизит готовили полгода, везли со всей страны. Декорации и вся утварь, что использовались при съемках, стали экспонатами тобольского музея", – рассказал Дмитрий Крылов.

Отдельного внимания ведущего удостоился Тюремный замок, возведенный 165 лет назад. "Отсюда уходили на каторгу: и на север, и на восток. Царское правительство полагало, что обращение к религии направит заключенных на путь исправления. Поэтому были созданы молельные комнаты: синагога, мечеть, костел, кирха и православный храм. Кстати, нигде в России больше нет храма, вписанного в тюремный комплекс", – поделился Дмитрий Крылов.

Сюжет о Тобольске завершился рассказом о белокаменном кремле. По словам ведущего, это самый "молодой" кремль в России, ему 320 лет, а также единственный каменный за Уралом. "Необычность Тобольского кремля в том, что он объединяет в себе две части – духовную и светскую. Софийский двор и наместнический соединяет рентерия. Создатель проекта кремлевского ансамбля – Семен Ремезов. Талантливый архитектор, художник, картограф, иконописец, просто сибирский Леонардо да Винчи", – добавил путешественник.

Инна Пахомова