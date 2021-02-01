Зимние сельские спортивные игры стартуют в Тюменской области

Фото ИА «Тюменская линия». Архив. Фото ИА «Тюменская линия». Архив.

XXVIII Зимние сельские спортивные игры Тюменской области пройдут на территории Ишимского района с 25 по 28 февраля.

Участникам соревнований предстоит продемонстрировать мастерство не только в спортивных испытаниях, таких как лыжи, шахматы, шашки, полиатлон, но и проявить себя в троеборье дояров, а также крестьянской эстафете, семейных стартах, охотничьем биатлоне.

Районы уже готовят своих участников. Так, в команде Тюменского района - 25 спортсменов из Боровского, Кулаковского, Винзилинского, Онохинского, Червишевского, Новотарманского, Переваловского и Московского муниципальных образований. В составе делегации - один заслуженный мастер спорта России, один международный мастер спорта России, два мастера спорта России и восемь кандидатов в мастера спорта России, сообщает управление по спорту и молодежной политике Тюменского района.

Стоит отметить, что крестьянская эстафета и троеборье дояров для спортсменов из Тюменского района в новинку: до 2020 года команда принимала участие в играх, где такие испытания не проводились. Именно поэтому подготовке к крестьянской эстафете и троеборью дояров спортсмены уделяют большое внимание: учатся на скорость собирать и разбирать доильный аппарат, запрягать и распрягать лошадь, распиливать бревна и колоть дрова.

Как отметил начальник районного управления по спорту и молодежной политике Андрей Кайзер, спортсмены Тюменского района традиционно являются лидерами сельских спортивных игр, поэтому в новых условиях соревнований не хотят уступать соперникам и рассчитывают на призовые места.