У тюменских музейщиков появилась еще одна выставочная площадка

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

У тюменских музейщиков появилась еще одна выставочная площадка – генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова и глава тюменского филиала застройщика "Брусника" Виктор Корчагин подписали соглашение о сотрудничестве. И атриум центра событий "1А Первомайская" станет, по словам Светланы Сидоровой, очень важным пространством для совместных проектов.

"Для нас всегда первостепенно быть на острие всех событий в культурной жизни нашего региона", - подчеркнула она.

Таким событием для Тюмени стало открытие персональной выставки петербургского художника Владимира Паршикова "Форма и содержание" в атриуме проекта "1А Первомайская".

Владимир Паршиков – живописец, график, сценограф, участник петербургского художественного объединения "Безнадежные живописцы". Его работы хранятся в музейных и частных коллекциях России, Германии, США, в том числе в Государственном Русском музее и музее Эрарта.

Безнадежные живописцы – это, по словам идеолога объединения Алексея Машевского, совсем не кокетство. "Это своего рода самооценка в плане безнадежной любви к живописи, - заявил он в беседе с корреспондентом "Тюменской линии". – Любви, которая не сулит им никаких коврижек. Это гениальные работы. Они привлекают вас к созерцанию. Я думаю, что погружение в живопись Владимира Паршикова дает зрителю опыт какого-то нового, глубинного переживания сущности той реальности, которая только кажется нам обыденной и знакомой. Его картины позволяют посмотреть на себя и окружающих другими – удивленными и внимательными – глазами".

Лаконичность композиций, отказ от суетного пересказа подробностей, стремление к выделению одной смысловой и эмоциональной доминанты является, по оценке специалистов, неоспоримым достоинством работ художника. В Тюмени будет представлено более 40 полотен, охватывающих период творчества с 1980-х до годов нашего времени.

Художник Владимир Паршиков родился в 1937 году. Все его детство прошло в военном Ленинграде. Владимир вспоминает, что его способности заметили в пионерском лагере и тогда учитель порекомендовал его в среднюю художественную школу при институте им. Репина. После окончания художественной школы в 1956 году художник проучился один год в институте им. Репина. Затем поступил в Ленинградский театральный институт им. Островского, где учился в мастерской И. Сегаля. После учебы художник преподавал, оформлял спектакли. В 1970 году Паршиков вступил в Союз художников.

"Безнадежные живописцы" — художественное объединение, ставшее в Петербурге уже практически легендарным. Сейчас оно включает в себя почти 30 разных замечательных художников.

Борис Олейник