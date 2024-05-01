Две тысячи спортсменов поучаствуют в фестивале "Тюмень сильная"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Две тысячи спортсменов поучаствуют в фестивале "Тюмень сильная", который состоится в областной столице 18 мая. Гости приедут с Уфы, Омска, Новосибирска, Москвы, Сургута, Улан-Удэ и других городов.

"На первый фестиваль мы заказали 444 медали для участников, в 2023 году - 750, а в этот раз заказали две тысячи! Если добавить сюда ребят с паркового забега, то цифра увеличится до пяти тысяч человек. Эти люди будут мотивировать наших жителей, которых мы ожидаем на событии около 30 тысяч человек, на занятия спортом", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" организатор фестиваля "Тюмень сильная", президент федерации силового экстрима Тюменской области Александр Калинин.

Событие проходит уже в третий раз, и с каждым разом становится все масштабней. В этом году – это шесть городских локаций. Тюменцы познакомятся с 20 видами спорта: пауэрлифтингом, бодибилдингом, стрит воркаутом, армрестлингом, силовым экстримом, ММА, тяжелой и легкой атлетикой, волейболом, футболом и другими. Посмотреть соревнования можно в Выставочном зале, легкоатлетическом манеже, спорткомплексе "Муромец", гимназии № 1, школе № 43 и экопарке "Затюменский". Причем в последнем планируется установить рекорд мира по самому массовому парковому забегу, побив рекорд Лондона, где участниками стали 2 тыс. 545 человек.

Также в рамках фестиваля в легкоатлетическом манеже состоится матчевая встреча по боксу со спортсменами с подшефной территории Тюменской области — Краснодона. В состязании поучаствуют 10 подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

"Если первый фестиваль был на уровне кандидата в мастера спорта, то сегодня это заслуженный мастер спорта. Мы вышли на совсем другой уровень - готовы принимать еще более почетных гостей для того, чтобы страна знала своих героев, чтобы юное поколение равнялось на них", – поделился мнением многократный чемпион России и победитель международных соревнований по силовому экстриму Михаил Кокляев.

Почетными гостями события станут также двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, Алексей Олейник, призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике Дмитрий Клоков, президент "Федерации силового экстрима России" Василий Грищенко и многие другие.

"Хочется, чтобы как можно больше было задействовано молодежи завтра, потому что наша задача объяснить, что необходимо заниматься спортом. Это не только про секции, это уличный спорт, даже занятия спортом дома важны. Нужно, чтобы ребята были спортивные и здоровые. А что касается фестиваля, то его нужно делать всероссийским, сделать его брендом, а потом и вывести на международный уровень", - сказал двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.

Отметим, что для участников 18 мая предусмотрен бесплатный автобус. Он будет курсировать между площадками каждые 15 минут. Для тех, кто не сможет посетить мероприятие, организуют трансляцию в группе ВКонтакте. Вся программа с точным временем состязаний представлена на официальном сайте.

Возрастное ограничение: 6+.

Виктория Макарова