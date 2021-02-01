Челлендж "Скажи спасибо лично" набирает обороты в Тюменской области

| Фото: tumentoday.ru | Фото: tumentoday.ru

Жители Тюменской области активно размещают в социальных сетях фотографии и короткие рассказы о своих героях. Организаторы акции призывают выразить благодарность ветеранам. Вспомнить тех, кого уже нет в живых, и поздравить тех, кто рядом.

"В День защитника Отечества важно поздравить ветеранов, дать им заботу, сказать, как мы гордимся их подвигом! Все истории и благодарности можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте", - рассказала куратор челленджа в центре "Пионер" Анастасия Баканова.

Константин Бояринков и Иван Черкасов из Ялуторовска разместили в ВКонтакте фотографии своих отцов. Именно их юноши считают защитниками семьи и Отечества. Иван, кроме фотографий папы, выложил под хештегом архивные фото трех поколений мужчин.

Пользователи сети ВКонтакте активно подхватили идею, и с удовольствием рассказывают о своих близких.

"Беру в руки фотографию своего прадедушки Хамита Хайбулловича. Знаю, что он родился 23 февраля 1925 года. Мама рассказывала, что как и всякий деревенский мальчишка, он любил играть в подвижные игры, увлекался техникой. Война застала его юным. Чудом остался в живых. От фашистского снаряда погибли все его товарищи, а прадеда отбросило в сторону. В госпитале его подлечили, и он снова отправился на фронт. Я люблю прадедушку, горжусь им! Он любил жизнь, любил людей, любил свою Родину. После войны много и долго работал. Вместе с прабабушкой они вырастили 11 детей. Теперь у них 30 внуков, 32 правнука, 2 правнучки. Сердечное спасибо тебе, мой прадедушка", – написал Ибрагим Култаев.

Надежда Васильева рассказала подписчикам о своих прадедушках, которые не были ветеранами войны. Родились уже на ее исходе. Но повод поздравлять их есть, потому что всю жизнь они связали с защитой Отечества.

"Со стороны отца прадедушка был военным, служил долгие годы. С маминой стороны прадедушка работал в полиции и защищал людей нашего города. Не забывайте своих родных, позвоните им, поблагодарите за жизнь. Без них не было бы вас", – напоминает Надежда.

Отметим, что кроме отдельных пользователей, участие в челлендже #Скажиспасиболично принимают детские и юношеские объединения, библиотеки, вузы и школы, пишет "Тюменская область сегодня".