Тюменцам рассказали, как безопасно сходить в однодневный поход зимой

| Фото: Центр туризма и краеведения Тюмени ВКонтакте | Фото: Центр туризма и краеведения Тюмени ВКонтакте

Выбор правильной одежды и обуви - самое важное для зимних походов. Об этом тюменцам напоминают в городском Центре туризма и краеведения.

Походнику должно быть тепло, но не жарко. Отдавать предпочтение нужно тканям, которые не продуваются, не промокают (если намокли — греют) и не парят. Важно позаботиться о термобелье и термоносках, исключить шерстяные вещи — они впитывают влагу и при длительном ношении вызывают раздражение на коже. В зимний набор минимально должны входить: термобелье, флисовая кофта, непромокаемая куртка, непромокаемые брюки. Этого достаточно, чтобы идти, но мало, чтобы остановиться на долгий привал. Возьмите с собой запасную теплую куртку — лучше всего легкий пуховик.

Ботинки должны быть нескользкими, удобными, непромокаемыми, сохраняющими тепло. Лучше взять с собой пару теплых запасных носков на всякий случай. Чтобы снег не попадал в обувь, можно купить защиту для туристических ботинок — специальные чехлы, которые называют фонариками, гамашами или бахилами. Некоторые шьют их сами.

Стоит позаботиться и о защите головы, лица и рук от ветра и мороза. Выбирайте шапку, которая плотно прикрывает уши, для лица подойдет лыжный шлем, балаклава, бафф. Перчатки или рукавицы должны быть флисовыми или шерстяными, обязательно стоит иметь с собой запасную пару.

Зимой путешествовать сложнее, чем в другие сезоны. Если вы собираетесь в поход в первый раз, лучше выбирайте лето и хорошую погоду, подчеркнули в туристическом центре.

Дарья Казакова