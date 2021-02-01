Врачи Ишима экстренно и без порезов удалили у двух пациентов камни в желчном пузыре

ОБ №4 Ишима ОБ №4 Ишима

Мужчинам 43 и 65 лет, которые поступили в Ишимскую больницу, экстренно удалили камни в желчном пузыре. Операции провели малоинвазивным методом, сообщает пресс-служба ОБ №4 Ишима.

Хирурги рассказали, что у пациентов был прекращен отток желчи, это угрожало их жизни.

"Чаще всего механическая желтуха развивается как осложнение желчнокаменной болезни, но может быть обусловлена и другими патологиями органов пищеварительного тракта. При несвоевременном оказании медицинской помощи данное состояние может спровоцировать развитие печеночной недостаточности и закончиться летальным исходом", - уточнили ишимские хирурги.

Им удалось рассечь проток и освободить его от камней диаметром 6 мм. Проводя данный вид вмешательства врачи сохраняют пациенту желчный пузырь.

Сейчас оба больных идут на поправку, продолжают получать терапию в отделении.