В Тюмени пройдет четырехчасовой турнир по геометрии

| Фото: Областная физико-математическая школа ВКонтакте | Фото: Областная физико-математическая школа ВКонтакте

40 школьников из Тюмени, Тобольска и Ишима 8-11 классов будут участвовать в финале IV открытой устной олимпиады по геометрии. Он пройдет в Областной физико-математической школе 27 февраля.

Ранее финалисты успешно преодолели первый тур, на который заявилось более 350 участников 7-11 классов из школ области. Победители среди семиклассников уже определены, остальных школьников в Тюмени ждет четырехчасовой турнир с задачами по геометрии.

"Авторские задания для олимпиады разрабатывают наши педагоги, они же вместе с нашими старшеклассниками проведут финал. Решение финалисты изложат устно. После окончания олимпиады мы пригласим ребят на разбор задач и наградим кубками, которые смоделировали и распечатали на 3D принтере сами ученики ФМШ. Успехи участников олимпиады будут зачтены, если они захотят поступать в нашу школу: ребята получат дополнительные баллы при прохождении вступительных испытаний", - рассказала директор Областной ФМШ Наталья Фомичёва.

Татьяна Ковалева