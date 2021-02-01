Тюменский лыжник Глеб Ретивых вошел в десятку лучших в спринте на чемпионате мира в Германии

| Фото: Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Тюменец Глеб Ретивых занял девятое место в спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе, Германия, 25 февраля, сообщает Федерация лыжных гонок России.

В мужской гонке весь пьедестал почета заняли норвежские лыжники. Победу одержал Йоханнес Клаебо, второе место у Эрика Вальнеса, третье у Хааварда Таугбоела. Лучший из россиян Александр Большунов финишировал четвертым. Пятая строчка досталась югорчанину Сергею Устюгову.

В спринте среди женщин победу одержала Йонна Сундлинг из Швеции, серебро у норвежки Майкен Фалла, бронза у Анны Лампич из Словении. Тюменка Татьяна Сорина финишировала на 21 позиции.