  • 26 февраля 202126.02.2021пятница
  • USD73,4747
    EUR89,4995
  • В Тюмени -24..-26 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский лыжник Глеб Ретивых вошел в десятку лучших в спринте на чемпионате мира в Германии

Спорт, 12:15 26 февраля 2021

Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Тюменец Глеб Ретивых занял девятое место в спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе, Германия, 25 февраля, сообщает Федерация лыжных гонок России.

В мужской гонке весь пьедестал почета заняли норвежские лыжники. Победу одержал Йоханнес Клаебо, второе место у Эрика Вальнеса, третье у Хааварда Таугбоела. Лучший из россиян Александр Большунов финишировал четвертым. Пятая строчка досталась югорчанину Сергею Устюгову.

В спринте среди женщин победу одержала Йонна Сундлинг из Швеции, серебро у норвежки Майкен Фалла, бронза у Анны Лампич из Словении. Тюменка Татьяна Сорина финишировала на 21 позиции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Глеб Ретивых , лыжные гонки , Татьяна Сорина

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:27 26.02.2021Тюменские мотоциклисты погоняют на льду
12:15 26.02.2021Тюменский лыжник Глеб Ретивых вошел в десятку лучших в спринте на чемпионате мира в Германии
11:08 26.02.2021Тюменские хоккеисты уступили в третьем матче серии плей-офф
10:33 26.02.2021В Тюменской области "Лыжню России" из-за COVID-19 проведут, как фотоконкурс