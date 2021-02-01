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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В тобольской высотке ликвидировали условный пожар

Общество, 11:16 27 февраля 2021

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Условный пожар в 19-этажном жилом доме ликвидировали спасатели в Тобольске. Пожарные отрабатывали действия при тушении в здании повышенной этажности, сообщает МЧС по Тюменской области.

В учениях было задействовано 10 единиц пожарной техники и более 30 человек личного состава. По легенде учений, возгорание возникло в квартире на восьмом этаже в результате сварочных работ. К прибытию спасательных подразделений "огонь" охватил всю квартиру. Произошло задымление, "пожар" мог распространиться на соседние помещения.

Огнеборцы профессионально провели все необходимые действия и условный пожар оперативно ликвидировали. Для спасения жильцов верхних этажей пожарные задействовали две автолестницы, в 30 и 50 метров.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , Тобольск , учения

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