В тобольской высотке ликвидировали условный пожар

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Условный пожар в 19-этажном жилом доме ликвидировали спасатели в Тобольске. Пожарные отрабатывали действия при тушении в здании повышенной этажности, сообщает МЧС по Тюменской области.

В учениях было задействовано 10 единиц пожарной техники и более 30 человек личного состава. По легенде учений, возгорание возникло в квартире на восьмом этаже в результате сварочных работ. К прибытию спасательных подразделений "огонь" охватил всю квартиру. Произошло задымление, "пожар" мог распространиться на соседние помещения.

Огнеборцы профессионально провели все необходимые действия и условный пожар оперативно ликвидировали. Для спасения жильцов верхних этажей пожарные задействовали две автолестницы, в 30 и 50 метров.