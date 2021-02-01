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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Тюменской области

Общество, 14:03 27 февраля 2021

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакт | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакт

Три человека с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Несмотря на усилия врачей, скончались женщины 68, 66 и 69 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 287 пациентов с коронавирусом.

В настоящее время остаются под медицинским наблюдением в регионе остаются 7 тыс. 268 человек. 12 пациентов находятся на ИВЛ. 1 тыс. 20 человек - на перевахтовке.

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