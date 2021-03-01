Рыба из Ишменевского озера Тобольского района заражена гаффской болезнью

| Фото: ОКБ №1 во ВКонтакте | Фото: ОКБ №1 во ВКонтакте

Карась из Ишменевского озера Тобольского района токсичен. В рыбе обнаружены изменения, характерные для гаффской болезни. Результаты анализов Тюменской областной ветеринарной лаборатории опубликовала пресс-служба Тобольского района.

"Озеро Ишменевское Тобольского района считается неблагополучным по алиментарно-токсической пароксизмальной миоглобинурии", - говорится в заключении.

Напомним, что вылов рыбы в Ишменевском озере Тобольского района был запрещен до получения результатов токсикологических проб воды, придонного грунта, водорослей и рыбы.