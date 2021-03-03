Жанна Кадылева: "В Тюменской области выстроен эффективный диалог между властью, образованием и бизнесом"

| Фото: worldskills.ru | Фото: worldskills.ru

В Тюменской области выстроен эффективный диалог между органами власти, образовательными организациями и бизнес-сообществом.

Об этом заявила директор центра инициатив направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Жанна Кадылева на онлайн-совещании, посвященном развитию кадрового потенциала региона, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Жанна Кадылева выразила надежду, что все выработанные в регионе практики будут направлены на увеличение востребованности граждан на рынке труда.

Отметим, совещание с участием специалистов из Тюмени и Тобольска стало частью деловой программы восьмого открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы". Участники мероприятия выразили общее мнение, что главной целью движения является выращивание первоклассных специалистов и их дальнейший профессиональный путь. А для этого необходимо следить не только за судьбой участников, но и за ситуацией на рынке труда.

Директор департамента труда и занятости населения региона Александр Сидоров отметил, что 2020 год показал насколько важно быть профессионалом своего дела, быстро реагировать на изменения, и что немало важно управлять ими.

Начальник управления по развитию трудового потенциала областного департамента труда и занятости населения Тимур Гайнуллин добавил, что WorldSkills Russia - один из важных инструментов подготовки кадров для развития экономики региона.