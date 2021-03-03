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Новое испытание добавили участникам комбинированной эстафеты в Тобольске

Спорт, 14:53 03 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый этап - "Санзвено" - добавили к традиционной комбинированной эстафете, посвященной Дню защитника Отечества, в Тобольске. Соревнования пройдут 7 марта вместо 23 февраля, когда им помешали морозы.

"В добавленном испытании две девушки на санках будут везти "раненого", - сообщила организатор эстафеты Светлана Мещерякова. – Ждут участников и привычные "Стенка" и "Переноска груза". На этапе "Колючая проволока" предстоит проползти под препятствием".

Всего команды постараются преодолеть 13 этапов. Это будет 73-я эстафета, и впервые спортсмены побегут по улицам нижнего посада города.

Начало в 12 часов. Первыми стартуют школьники. После них на дистанцию выйдут коллективы вузов, ссузов и трудовых коллективов.

На время эстафеты изменится движение транспорта. С 9 часов 30 минут до 11 часов перекроют участки улиц Мира, Кооперативной, Володарского и Декабристов. Автобусы маршрутов №№ 1, 2, 12 в обратном направлении поедут по улицам Хохрякова, Дзержинского, Ленина и далее по маршруту.

Евгений Новоселов

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# Тобольск , эстафета

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