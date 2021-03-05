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Победители олимпиады "Менделеев" в Тюмени получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Общество, 12:52 05 марта 2021

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

70 школьников из Тюмени и Тюменской области участвовали в многопрофильной олимпиаде "Менделеев" по блоку "Метаболон" в Тюменском медицинском университете. Учащиеся 9-11 классов боролись за дополнительные 10 баллов к ЕГЭ, сообщает вуз.

В первом туре участники прошли дистанционный тест по химии и биологии. Победителями стали ребята, набравшие более 75% правильных ответов. Во втором туре по биологии участникам предстояло в течение двух часов ответить на пять вопросов по теме из разделов, изучаемых в школе.

Заведующая кафедрой биологии Тюменского ГМУ Светлана Соловьёва отметила, что олимпиада по химико-биологическому направлению в вузе проходит в четвертый раз, вопросы выходят за рамки стандартной школьной программы.

Победители олимпиады получат 10 баллов к ЕГЭ, за второе и третье место школьникам зачтутся по семь баллов.

Второй этап олимпиады по блоку "Химия" состоится 20 марта 2021 г. О результатах межрегиональной олимпиады школьников "Менделеев" участникам сообщат дополнительно.

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# Тюменский ГМУ

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