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Юные воспитанники дома "Борки" присоединились к акции "Вам, любимые"

Общество, 08:02 06 марта 2021

региональный центр "Семья" | Фото: региональный центр "Семья"

Воспитанники дома социальной реабилитации "Борки" присоединились ко всероссийской акции "Вам, любимые", посвященной Международному женскому дню.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" ведущий специалист регионального центра "Семья" Ирина Кустова, педагоги организовали для ребят мастер-классы по изготовлению цветов из бумаги и фетра.

"В течение нескольких дней проходили мастер-классы. Ребята помладше делали открытки из бумаги, старшие дети изготовили цветы из фетра. В день 8 марта они поздравят своих воспитателей с праздником, а затем выйдут на улицу и порадуют подарками жительниц села Борки", - рассказала она.

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В праздничный день состоится концерт, где ребята выступят с творческими номерами, поздравят воспитателей и друг друга.

Ирина Кустова добавила, что концерты и мастер-классы в доме "Борки" организуются ежегодно к Международному женскому дню. Однако ко Всероссийской акции ребята присоединились впервые.

Любовь Голышева

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# дети , Международный женский день , подарки , поздравления

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