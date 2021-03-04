Неувядающие цветы, подушки красоты и гаджеты: чем удивить даму на 8 Марта?

Михаил Болбель, Тюменская линия Михаил Болбель, Тюменская линия

"Что подарить на 8 Марта?" - пожалуй, самый популярный запрос в интернете перед праздниками. Редакция "Тюменской линии" тоже задалась этим вопросом и составила свой список оригинальных подарков. Советуем присмотреться, долой букеты из плюшевых мишек и антипригарные сковородки!

Кстати, о букетах. Все-таки цветы - подарок символичный, и дарить их можно и нужно. Только можно удивить – многие магазины предлагают неувядающие цветочные композиции. Это живые растения, прошедшие сложный процесс обработки. Иногда их дополнительно помещают в стеклянный купол – такой букет будет радовать не один год. Купить стабилизированные цветы можно в магазинах флористики (часто под заказ) или у мастеров в Instagram. Цена зависит от сложности букета. Композиция от одного до трех цветков в бокале или коробке обойдется от 1 тыс. 500 рублей, букет под стеклом - от 4 тыс. рублей.

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Если выбор пал на живые цветы, можно дополнить их сладостями или фруктами. Часто такие композиции выглядят более эффектно, чем просто букет цветов. Какая женщина не любит вкусняшки? Особенно если это клубника в шоколаде.

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Особо продвинутым можно подарить умный мини-сад – гаджет для выращивания цветов и зелени. Выглядит он как контейнер, в котором уже есть все необходимое – почва, удобрения, система полива и орошения. Все, что нужно – вставить картридж с семенами и заполнить емкость водой, дальше работу на себя берет программное обеспечение. Выращивать в смартпоте можно не только цветы, но и мини-овощи (томаты черри, перец чили, зеленый лук) и зелень (петрушку, мелиссу, розмарин, укроп). Цена вопроса – от 3 тыс. рублей.

Продолжает тему полезных гаджетов power bank – портативный внешний аккумулятор. Он пригодится тем, кому всегда нужен заряженный смартфон, планшет или электронная книга. Обычным аккумулятором уже никого не удивишь, а вот в форме пудреницы с зеркальцем – запросто. Найти такие можно от 1 тыс. 400 рублей. Со встроенным светом или дополнительными отделениями – от 3 тыс. рублей.

Еще один гаджет для поклонниц бьюти-индустрии – подушка красоты. По сути это обычная подушка для сна, но со специальными выемками, повторяющими форму лица. Она препятствует появлению заломов кожи во время сна на боку или животе и предупреждает появление морщин. Смеетесь? Зря! Всем девушкам хочется такую, но денег жалко. Стоят такие от 3 тыс. рублей, есть варианты и за 10-12 тыс.

Счастливые часов не наблюдают, они ими любуются! Часы ручной работы из эпоксидной смолы с сухоцветами внутри или сочетание натурального дерева и эпоксидной смолы выглядят как произведение искусства. Кстати, последние производят в Тюмени. Комплект из часов и подсвечника стоит около 15 тыс. рублей, флешка из дерева и эпоксидной смолы ручной работы – около 3 тыс.

Еще один красивый и полезный подарок – набор бокалов, но не простой, а с гравировкой. Найти варианты и мастеров можно в Instagram. Цена – от 800 руб за один бокал.

Для особо изыскательных – домашний аппарат для приготовления сладкой ваты. Из ингредиентов нужны только вода и сахар. Аппарат вполне компактный, купить можно в салонах бытовой техники или маркетплейсах. Цена – от 2 тыс. рублей.

Евгения Шевцова