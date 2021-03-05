Спор тобольских блогеров и коммунальщиков рассмотрит суд

Фото: sledcom.ru Фото: sledcom.ru

Тобольская управляющая компания "Историческая часть" и местные блогеры встретятся в Арбитражном суде. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подал руководитель организации.

Как сообщается на сайте Тюменского областного суда, в городских пабликах популярной соцсети Валерий Харенко и Ясин Вели оглы Аллахвердиев в октябре 2020 года разместили видеоролики о проблемах городского ЖКХ.

По мнению истца, блогеры в уничижительной форме обращаются к нему, как к руководителю ООО и его компании. Ролик посвящен обслуживанию дома № 9 в 10-м микрорайоне и дома 64 "А" по улице Ремезова в Тобольске.

Решение о направление дела в Арбитражный суд Тюменской области принял Тобольский городской суд после изучения документов.