К новой комедии "Пара из будущего" тюменцы создали музыку и титры

| Фото: скриншот трейлера "Пара из будущего" | Фото: скриншот трейлера "Пара из будущего"

Фильм "Пара из будущего", в создании которого принимали участие тюменцы – композитор Кирилл Бородулев и дизайнер Константин Тюменцев, вышел на широкий экран. Презентация состоялась в кинотеатре "Синема Парк" в ТРЦ "Гудвин" 4 марта.

Действие новой киноленты режиссера Алексея Нужного разворачивается в Нижнем Новгороде сразу в двух временных периодах – в 2020 и в 2040 годах. Все начинается с демонстрации пробуждающегося ото сна Евгения (Сергей Бурунов). Уставший от жизни с женой Александрой (Мария Аронова) он жаждет встречи с похорошевшей соседкой, лайкая фотографии на ее странице. Но его блокируют, голос робота извещает его о том, что у него низкий социальный рейтинг. Вот такой беспощадный киберпанк на дворе.

Александре же судьба чинит свои препятствия – в театре ее хотят заменить голограммой да еще и "похудевший, помолодевшей". Это ли не конец?

Главные герои Евгений и Саша уже не могут спокойно находиться рядом, срывают злость, винят друг друга в своих бедах, проклинают день, когда решили связать себя узами брака.

В какой-то момент разъяренная жена выносит монитор супруга, его последнюю радость в жизни, на балкон, чтобы бросить вниз. Евгений пытается ей помешать. В технику попадает молния, и пара внезапно переносится в прошлое. Когда персонажи понимают, где оказались, то, обгоняя друг друга, бегут разъединять самих себя в молодости, чтобы не мучаться в будущем. Притом опостылевшие друг другу люди попали аккурат в тот день, когда Женя должен был сделать предложение Саше на сцене театра. У них есть день, чтобы все исправить.

| Фото: скриншот трейлера "Пара из будущего" | Фото: скриншот трейлера "Пара из будущего"

Им удается разыскать молодых себя. Женя из будущего подначивает Женю из прошлого обратить внимание на соседку Валю, которая заметно похорошеет к 2040 году. А Саша заставляет молодую себя пойти на прослушивание, которое она пропустила из-за помолвки. Но союз влюбленных держится крепко и пытается скрыться от преследующих их "терминаторов". С этого момента зрителя ждут приключения с погонями, покореженными машинами, взрывами газа и горящими избушками.

Над музыкальным оформлением работал тюменский композитор Кирилл Бородулев. К слову, это не первая его работа в большом кино – ранее он подготовил материал для фильма "Огонь", режиссером которого тоже был Алексей Нужный. По признанию Кирилла Бородулева, в кино он попал случайно. Однажды команда тюменского центра развития медиа и кино "Медиаполис" пригласила Алексея Нужного в областную столицу для того, чтобы он разобрал сценарии. Тогда Кирилл Бородулев дал режиссеру послушать свою музыку, так и завязалось знакомство.

"Создание музыки – такой же творческий процесс, как поиск шрифтов, графика, монтаж. Бывает, несколько тем переписываем по четыре-пять раз. Мне прислали сценарий к "Паре из будущего", потом устроили споттинг-сессию – просматривали фильм и определяли, где будет авторская музыка, а где что-то другое. Потом ты едешь с тетрадкой с пометками домой, садишься за фортепиано и начинаешь наигрывать. Отправлял это Алексею. После начали искать звук, ведь кино современное. Стояла задача – совместить прошлое с будущим, плюс все это в комедийном контексте. Это нужно было подчеркнуть", – поделился Кирилл Бородулев.

А еще один тюменец Константин Тюменцев приложил руку к финальным титрам. Он провел проработку-исследование, нашел стилистическое решение шрифтовой гарнитуры.

У Алексея Нужного получилась легкая комедия, которую можно посмотреть всей семьей. Здесь нет шуток для взрослых и слишком откровенных сцен. Создатели киноленты предлагают посмотреть парам на себя не только со стороны, но и представить, что будет через годы, и брать ответственность друг за друга.

Инна Пахомова